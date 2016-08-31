«Единая Россия» передала властям Москвы более 15 тыс. подписей за отмену строительства ТПУ в Отрадном

В Департамент строительства Москвы единороссы передали обращение к властям города с просьбой пересмотреть планы по строительству ТПУ в Отрадном и 15 тысяч подписей москвичей за отмену реализации данного проекта.

Планы по строительству транспортно-пересадочного узла, проект которого уже одобрен столичными властями, вызвали протест у местных жителей. Подписавшие обращение считают, что строительство ТПУ – это не самый лучший для них сосед и что транспортная ситуация в связи со строительством ТПУ не улучшится, а только ухудшится: район встанет в пробку, дороги подойдут вплотную к жилым домам, приезжающим автомобилям не будет хватать мест, и они начнут парковаться во дворах.

Противники строительства ТПУ обратились в том числе в московское отделение «Единой России». Отделение объявило о сборе подписей, решив убедиться, что против строительства выступает не малочисленная группа инициативных жителей, а большинство жителей района.

Свои подписи москвичи оставляли на партийных пикетах, на встречах кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России», в общественных приемных партии. На сегодняшний день по обращением собрано более 15 тысяч подписей.

Мнение местных жителей обязательно должно учитываться при планировании строительства таких крупных объектов, считает кинорежиссер, кандидат в депутаты Государственной Думы Юрий Кара. «Мы каждого, кто обращался, услышали. Мы понимали, что это обращение большой группы граждан. Мы очень просим внимательно рассмотреть наше обращение и вместе с жителями принять правильное решение», –сказал он руководителю Департамента строительства Москвы Андрею Бочкареву, принявшему подписи москвичей.

«Такого рода обращение, в таком объеме мы видим в первый раз. Мы все систематизируем и доложим на ближайшем штабе Сергею Семеновичу Собянину. Тогда уже будут даны соответствующие поручения», – ответил ему Бочкарев.

Проект строительства ТПУ «Отрадное» был подготовлен в мае 2015 года. Площадь территории, на которую разработан проект планировки, составляет 34,7 га.Согласно проекту, в Отрадном планируется построить пересадочный терминал, подземные и надземные пешеходные переходы, новые перроны, перехватывающие паркинги, многофункциональный общественный центр. Проект предполагает снос кинотеатра «Байконур», отдела полиции и застройку части сквера.