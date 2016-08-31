Тражукова приняла извинения президента ФСБР за удары по лицу

Член российской олимпийской сборной по борьбе Инна Тражукова заявила о том, что принимает извинения главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, который несколько раз ударил ее по лицу, и отзовет свое исковое заявление, передает ТАСС.

По словам спортсменки, извинения, принесенные Мамиашвили в форме публикации на сайте ФСБР, ее устраивают, и теперь она считает инцидент исчерпанным. «Иск мы отзываем. Моя задача на сегодняшний день — немного отдохнуть и начать тренироваться», — заявила Тражукова.

Ранее она рассказала журналистам, как на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро после поражения от польской спортсменки Моники Михалик получила от Мамиашвили несколько ударов по лицу и обвинения в свой адрес — в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за награду (в поединке, проигранном Тражуковой, разыгрывалась бронзовая медаль в весовой категории до 63 кг).

Впоследствии россиянка подала на Мамиашвили исковое заявление в прокуратуру. Сегодня, 31 августа, президент ФСБР в очередной раз принес ей публичные извинения, сославшись на напряжение и нервозность, которые всегда сопутствуют масштабным спортивным соревнованиям. При этом он отрицал рукоприкладство, признавая только, что накричал на Тражукову.

Мамиашвли и до этого извинялся перед Тражуковой, однако она не принимала его извинения.

Напомним, ранее Мамиашвили обвинили в том, что он назвал участниц российской сборной по борьбе ничтожествами, потому что они не смогли завоевать медали. Впоследствии президент ФСБР опроверг эти обвинения, пояснив, что говорил о ничтожной грани между золотом и серебром, а также между серебром и бронзой.