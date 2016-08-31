Работники УАЗа решили жаловаться Путину на низкие зарплаты

Работники ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ из группы Sollers) сегодня, 31 августа, провели сход, на котором предъявили нанимателю требование повысить им зарплаты и улучшить условия труда, передает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по Ульяновской области. Одним из итогов акции стало решение начать сбор подписей под письмом президенту РФ.

Сход состоялся возле главной проходной предприятия, где его сотрудники встретились с депутатом регионального законодательного собрания. В УМВД утверждают, что в мероприятии участвовали около полусотни человек, а сами организаторы акции приводят другие данные: в их изложении речь идет о ста участниках.

Один из активистов — Виктор Гусь — рассказал, что заработная плата на заводе в течение последних восьми лет фактически не индексировалась. По его словам, руководство завода отчитывается перед городскими, хотя на самом деле рабочие на конвейере, штамповке и других тяжелых участках производства редко зарабатывают больше 12-15 тысяч рублей.

«В то же время менеджеры зарабатывают по 60-70 тысяч и более. Вот и получается "средняя температура по больнице"», — пояснил Гусь.

Он также утверджает, что участники схода жаловались на недоплату сверухрочных и компенсаций за вредные условия труда, а также на выдачу неподходящей для работы спецодежды.

Активист заявил, что по итогам схода было решено организовать сбор подписей под обращением к президенту России с требованием оказать влияние на собственников и руководство УАЗ.

Этот завод является крупнейшим в стране производителем внедорожников. В прошлом году он реализовал почти 49 тысяч автомобилей — на 2% меньше, чем в 2014 году.