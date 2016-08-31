Украина продлила антироссийские санкции

Власти Украины решили продлить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера страны.

«Мы сегодня продлили срок действия персональных санкций в отношении 388 физических лиц и 105 юридических лиц (из России). Кроме того, мы расширили перечень физических лиц на 259, и на 46 юридических лиц», — отметил он.

Вице-премьер пояснил, что список лиц и компаний, оказавшихся под санкциями, был расширен как ответ на «временную оккупацию Крыма и на акт военной агрессии на востоке Украины».

В правительстве Украины заявили, что под санкции попали те, кто «поддерживает терроризм на Украине».

В рамках санкционных мер будут заморожены активы, запрещена деятельность субъектов предпринимательства, запрещена приватизация объектов госсобственности.