СМИ узнали о планах напавших на пост в Балашихе

Оба убитых во время нападения на полицейский пост в Подмосковье 17 августа работали в цеху по производству пластиковых окон, копили деньги на свадьбу, один из них собирался после женитьбы уехать к родственникам в Европу. Об этом РИА Новости сообщили родственники Сулима Исраилова и Усмана Мурдалова.

Они также сообщили, что не замечали за молодыми людьми ничего, что могло бы навести на мысль о том, что они готовят нападение.

17 августа СМИ сообщили, что вооруженные топором и огнестрельным оружием люди напали на пост ГИБДД на Щелковском шоссе Московской области. В результате один из нападавших был застрелен во время нападения, второй — при задержании. Двое полицейских были ранены и находились в тяжелом состоянии.

29 августа сотрудник дорожной полиции лейтенант Михаил Балакин скончался.

19 августа ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».