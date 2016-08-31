Леонида Волкова приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей за микрофон

Активист «Демкоалиции» Леонид Волков в своем Twitter сообщил о приговоре, вынесенном ему центральным районным судом Новосибирска. Он был признан виновным в воспрепятствовании законной деятельности журналиста и приговорен к штрафу размером в 30 тысяч рублей.

Переквалификация на часть 1 ст. 144 (с тяжкой) и штраф 30 тысяч рублей.

Так выглядит оправдательный приговор по политическому делу сегодня — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 31 августа 2016 г.

Напомним, в июле 2015 года у здания отделения партии ПАРНАС в Новосибирске Волков, как утверждало обвинение, препятствовал проведению видеосъемки телеканалом LifeNews, а также принуждал журналиста не распространять снятое видео.

По этому инциденту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, которое прокуратура признала законным.

Сам Волков свою вину отрицает.