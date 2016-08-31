Борцы с допингом из 17 стран призвали «перезагрузить» WADA

Руководители национальных антидопинговых агентств из 17 стран выступили с инициативой роспуска Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с разразившимися недавно допинговыми скандалами, передает BBC News.

Авторами этого предложения стали представители Австрии, Австралии, Дании, Франции, Финляндии, Канады, Ирландии, Германии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швейцарии, США, Великобритании, Нидерландов и Швеции. Кроме того, инициативу поддержал Институт национальных антидопинговых организаций на саммите в Копенгагене.

Главы антидопинговых агентств перечисленных стран считают, что WADA должно стать более независимой структурой, посты в которых будут занимать люди, не задействованные ни в каких других спортивных организациях (сейчас его возглавляет Крейг Риди, являющийся также вице-президентом Международного олимпийского комитета). Кроме того, предложено увеличить инвестиции в агентство для его «усиления».

Также представители 17 стран предложили отнять у спортивных организаций все полномочия по допинговому тестированию, проведению расследований на этот счет и установлению санкций, поскольку потом получается, что эти организации вынуждены расследовать собственные действия, и возникает внутренний конфликт интересов.

Предложения предусматривают внесение изменений в кодекс WADA, которые впоследствии позволят принимать «конкретные сдерживающие санкции» против участников «крупномасштабной подрывной деятельности по отношению к антидопинговой системе», и в целом расширить возможности агентства в плане расследований и наложения санкций.

Одно конкретное предложение руководителей антидопинговых агентств касается российской бегуньи Юлии Степановой и ее супруга Виталия, которые выступили информаторами WADA в проведенном агентством расследовании использования допинга в России: им, считают авторы инициативы, необходимо «оказать помощь в обеспечении безопасности».

Напомним, 18 августа глава российского Минспорта Виталий Мутко не исключил, что РФ со своей стороны прекратит финансирование WADA — если не будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Впоследствии в правительстве РФ опровергли эту информацию.