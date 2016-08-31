Экс-генподрядчик «Зенит Арены» подал иски к петербургским властям

В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили иски от компаний «Инжтрансстрой-СПб» и «Трансстрой» к городскому комитету по строительству. По всей видимости, речь идет о попытке бывшего генерального подрядчика строительства стадиона «Зенит Арена» оспорить расторжение контракта, пишет РБК со ссылкой на картотеку дел петербургского арбитража.

В ней числятся три иска к строительному комитету Санкт-Петербурга — один от «Инжтрансстроя-СПб» и два от «Трансстроя», все поданы в один день (26 августа) и зарегистрированы в суде 29 августа. При этом суть претензий и исковые требования в судебной картотеке не приводятся.

Кроме того, во всех трех исках указаны одни и те же третьи стороны — Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» и банк ВТБ (владелец Банка Москвы, обеспечивавшего банковские гарантии по контракту на строительства стадиона).

В «Трансстрое» (в эту компанию входит «Инжтрансстрой-СПб») отказались комментировать подачу исков, а гендиректор «Инжтрансстроя-СПб» сообщил, что причиной их подачи стало расторжение контракта на строительство «Зенит Арены».

Напомним, 23 августа губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал СМИ за ажиотаж, созданный вокруг возведения футбольного стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Этот ажиотаж был связан с новостью о том, что достраивать «Зенит Арену» якобы будут в ущерб социальным объектам Северной столицы.

Впоследствии появилась информация о том, что на строительство стадиона могут направить десантников, но в ВДВ ее категорически опровергли.