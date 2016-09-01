ЕР доложит президенту об исполнении четырех законов

«Единая Россия» намерена 6 сентября рассказать президенту РФ Владимиру Путину о результатах исполнения четырех законов, инициированных партией, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

В Кремле соберутся руководители мониторинговых групп ЕР, которые расскажут главе государства о ходе исполнения закона об обороте земель сельхозназначения, о госконтроле за торговой деятельностью, о сохранении лесного фонда страны, а также о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов.

Помимо руководителей мониторинговых групп, во встрече примут участие представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые баллотируются в Госдуму по спискам партии.

В минувшую среду в ЕР сообщили, что мониторинговая группа «Родная земля» подвела итоги анализа реализации в российских регионах закона об обороте земель сельхозназначения.

Между тем, в Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) накануне заявили, что партия «Единая Россия» не выполнила ключевые обещания, которые давала в ходе предыдущей избирательной кампании. Коммунисты собрали обещания своих соперников на выборах воедино и опубликовали их в интернетt.

В четверг, 1 сентября, газета «Ведомости» со ссылкой на данные соцопросов от ведущих российских исследовательских центров сообщила, что рейтинг «Единой России» за три недели до парламентских выборов резко снизился.