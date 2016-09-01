Коллективный разум даст совет по новому сайту «Аэрофлота»

«Аэрофлот» решил использовать технологию краудсорсинга для ответа на очередные вопросы своей корпоративной жизни. На сей раз крупнейшая российская авиакомпания обратилась за советом по поводу выбора нового дизайна корпоративного сайта, сообщает «infox.ru». Повлиять на решение предлагается широкой интернет-аудитории.

Компания далеко не впервые практикует эту современную технологию вовлечения в обсуждение и принятие бизнес-решений творческих сил общества. С помощью краудсорсинга проведены конкурсы и исследования, направленные на поиск решений в области улучшения сервиса «Аэрофлота», в том числе — выявление наиболее привлекательных вариантов меню бортового питания, - отметили в пресс-службе компании.

Действительно в начале лета национальный авиаперевозчик обращался за советом к своим пассажирам, предложив проголосовать в соцсетях за те блюда, которые они хотели бы видеть в меню бизнес-класса. На сайте, разработанном для проекта Aeroflot Food коммуникационным digital-агентством Agency One, была опубликована информация обо всех блюдах меню бизнес-класса, начиная с 2009 года.

Несколько лет назад желающие могли поучаствовать в выборе ливреи (схемы цветографического оформления) для специального, исторического авиалайнера. Самолет решено было раскрасить точно так же, как выглядел в 1956 году первый реактивный самолет «Аэрофлота» - Ту-104.

Нынешняя задача – с помощью всех желающих выбрать наиболее информативную, функциональную и эстетичную версию корпоративного сайтаwww.aeroflot.ru, которая бы в наибольшей степени отвечал запросам клиентов.

«Такую инициативу остается только приветствовать: нечасто в отечественной практике компания предлагает своим клиентам выбрать наиболее понравившийся вариант дизайна сайта, которым потребитель активно пользуется, - сказал «infox.ru» известный авиационный эксперт, главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров. - Сегодня это не просто визитная карточка компании, а полноценный креативный рабочий механизм приобретения услуг. На сайте сегодня большое количество пассажиров и бронируют билеты, и получают необходимую информацию, и проходят процесс регистрации. По большому счету, сайт сегодня, особенно в авиации, - неотъемлемый инструмент ведения бизнеса, а для потребителя – получения услуг».