В Сирии допустили привлечение частной военной компании к освобождению Алеппо

В операции по освобождению сирийского города Алеппо от террористов могут задействовать частную военную компанию, сообщил «Ленте.ру» информированный источник.

Собеседник редакции рассказал о планируемом создании двух боевых групп – численность одной будет примерно соответствовать количеству бойцов усиленной бригады, вторая группа будет более легкой: «Подготовка и оснащение данных групп позволит им действовать более эффективно, чем частям вооруженных сил Сирии, кроме того, будет облегчена координация с российской авиагруппой и артиллерией».

Поддержку групп будет осуществлять артиллерия и авиация, рассказал источник.

При этом название конкретной частной военной компании, которая может быть привлечена к освобождению Алеппо, не прозвучало.

Ранее появились сообщения, что Россия и США рассматривают возможность начала совместной операции в Алеппо в середине сентября, когда в городе останутся лишь те боевики, которые не пожелали сложить оружие и выйти через гуманитарные коридоры.