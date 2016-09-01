«Антонов» опроверг передачу Китаю прав на Ан-225

Украинское самолетостроительное предприятие «Антонов» не собирается передавать Китаю права интеллектуальной собственности и права держателя сертификата транспортных самолетов Ан-225, сообщает телеканал «112 Украина».

Напомним, 31 августа китайское телевидение сообщило о подписании соответствующего договора по итогам переговоров, которые начались еще в мае.

В компании «Антонов» уточнили, что речь идет о подписании с китайской Aerospace Industry Corporation of China (AICC) соглашения о сотрудничестве по программе Ан-225. В рамках реализации соглашения «Антонов» построит и передаст AICC второй модернизированный экземпляр Ан-225, а в дальнейшем предполагается организация совместного серийного производства самолетов в Китае по лицензии компании «Антонов». При этом оба этапа будут реализовываться в рамках отдельных контрактов.

Ан-225 «Мрия» – самый большой грузовой самолет в мире. В настоящее время он существует в единственном экземпляре.