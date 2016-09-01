Футболист Андрей Аршавин женился

Бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», женился на Алисе Казьминой. Свадьба состоялась первого сентября. в Санкт-Петербурге во Дворце Бракосочетания №1, сообщает Life.ru.

«Гостей было немного. Дата церемонии до последнего держалась в секрете. Даже для некоторых родственников это было неожиданностью. Молодожены вроде бы собирались в Сочи лететь сразу после церемонии, — рассказал изданию один из гостей свадьбы.

Андрей Аршавин ранее состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, ныне телеведущей. У Аршавина и Барановской трое детей. Несмотря на то, что брак не был официально заключен, Барановская добилась от Аршавина алиментов в размере половины доходов футболиста.