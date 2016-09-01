Астахов попросил главу Свердловской области проверить спецучилище после побега учащихся

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов обратился к губернатору Свердловской области и прокурору региона с просьбой проверить Рефтинское специальное профучилище закрытого типа №1 после массового побега воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Следственный комитет по Свердловской области объявил о начале доследственной проверки.

«Учитывая, что это не единичный случай, уполномоченный обратился к губернатору и прокурору региона с просьбой организовать проверку законности деятельности данного учреждения», — говорится в сообщении.

1 сентября СМИ сообщили, что накануне из специального самовольно ушли 46 воспитанников. В настоящее время вернулся 41 учащийся, остальных ищут. Также стало известно, что перед побегом подростки устроили погром — разбили керамическую посуду на кухне, а затем покинули территорию через забор и контрольный пункт.