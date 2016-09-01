Помощник Путина выступил за постоянное снижение налогов

Помощник президента России Андрей Белоусов не поддержал инициативу повышения налогов, с которой ранее выступило Министерство финансов РФ, сообщает «Интерфакс».

Белоусов отметил: «Я считаю, что налоги всегда надо только снижать».

Напомним, в мае сообщалось о намерении правительства повысить подоходный налог и налог на добавленную стоимость (НДС). Однако впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщив, что в Кремле нет четкой позиции по поводу возможного повышения подоходного налога и НДС в стране после президентских выборов 2018 года.

В конце августа вновь появились сообщения, что Минфин предлагает обсудить повышение ключевых налогов на один процентный пункт. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство не приняло это предложение.