Петербургский подросток сообщил о готовящемся на ЛАЭС взрыве

14-летний школьник задержан в городе Сосновый бор Ленинградской области за телефонный терроризм, пишет «Российская газета».

31 августа он позвонил на номер 69-летнего жителя города и сообщил, что 1 сентября на Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) произойдет взрыв. Пенсионер обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно найти и задержать несовершеннолетнего. Подросток звонил с телефона отца и сказал, что «просто хотел пошутить».

На ЛАЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме и эвакуация не проводилась.

О мерах, которые будут применены к шутнику и его родителям, пока неизвестно.