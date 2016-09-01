01 сентября 2016, 11:59
Петербургский подросток сообщил о готовящемся на ЛАЭС взрыве
14-летний школьник задержан в городе Сосновый бор Ленинградской области за телефонный терроризм, пишет «Российская газета».
31 августа он позвонил на номер 69-летнего жителя города и сообщил, что 1 сентября на Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) произойдет взрыв. Пенсионер обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно найти и задержать несовершеннолетнего. Подросток звонил с телефона отца и сказал, что «просто хотел пошутить».
На ЛАЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме и эвакуация не проводилась.
О мерах, которые будут применены к шутнику и его родителям, пока неизвестно.
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