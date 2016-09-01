СМИ рассказали о предложениях кабмина по премированию чиновников

Правительство разрабатывает новую систему премирования чиновников — проектный подход. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Отбирать проекты будет специальный офис, утверждать — президиум совета по стратегическому развитию, исполнять — проектные группы.

Главной целью нововведений является упрощение процедуры согласования и желание избежать межминистерских конфликтов.

Источник издания сообщил, что часть премии чиновников планируют привязать к работе над проектами, которую будет определять не только министр, но и руководитель проекта. Он подтвердил, что основная доля в зарплате чиновника составляется премией.

Директор департамента определяет премию, пояснил «Ведомостям» проректор РАНХиГС Александр Сафонов. Денежное поощрение выплачивается не менее шести раз в год, и его размер интуитивно определяется директором департамента. Однако конкретного коэффициента полезного действия (KPI) нет.