Опрошенные россияне не поверили в укрепление рубля

Всего 13% опрошенных граждан России уверены в том, что через год доллар подешевеет по отношению к рублю. Об этом говорится в опросе «инФОМ», опубликованном на сайте Центробанка.

Количество опрошенных россиян, которые верят в отечественную валюту, уменьшается уже четвертый месяц подряд. Их доля достигла минимума с декабря 2015 года. Ниже 13% она опускалась в сентябре 2014 года и составляла 11%.

32% опрошенных россиян сообщили, что не ожидают заметных изменений курса рубля до конца года. Чуть меньше, 30% респондентов, ожидают повышения курса доллара. Однако 72% участников опроса считают, что хранить свои накопления надо в рублях.

1 августа по «индексу Биг-Мака» было определено, что российская валюта недооценена более чем в два раза. В США на 5,04 доллара можно купить один «Биг-Мак», а в России — два таких сэндвича.

16 августа 2016 года Центробанк заявил, что повторение дефолта 1998 года в нынешних условиях «фактически невозможно».