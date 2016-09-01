Экспертиза «Полит.ру»: Украинский Ан-225 в Китае могут использовать для космических проектов

Новость о том, что Украина запустит в Китае производство гигантского самолета Ан-225 «Мрия» не является фальшивкой в чистом виде, но информация подала неверно. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. По его убеждению, речь идет о покупке документации на самолет и, возможно, приобретении второго, пока недостроенного Ан-225, который китайцы, по-видимому, планируют использовать для космических проектов.

«Новость про "Мрию" является "уткой" только наполовину. Это, даже, строго говоря и не утка, просто новость надо правильно понимать. Действительно, некая китайская (на самом деле гонконгская) компания под названием Airspace Industry Corporation of China ( их сайт http://chinaairspace.com/, название явно сделано с целью мимикрировать в глазах публики под Aviation Industry Corporation of China, т.е. китайского авиапромышленного монополиста AVIC) 30 августа подписала с правительством города Лучжоу (пров. Сычуань) и президентом "Антонова" Коцюбой РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (т.е. бумажку) о создании в городе Лучжоу производственной базы по производству самолетов Ан-225 с 2019 года. На эту тему есть новость на китайских ресурсах, с фото (правда, никого из украинцев на фото не видно).

Разумеется, никакого производства в такие сроки не может быть, потому что не может быть. Самолет, произведенный в единственном экземпляре в 1988 году, для повторного запуска в производство надо по существу конструировать заново – утрачена производственная кооперация, исчезли многие существовавшие тогда поставщики и т.п. Это гигантская задача даже для настоящей авиапромышленной корпорации типа AVIC и ее решение потребует многих лет работы. Что касается Airspace Industry Corporation of China , то это гонконгская импортно-экспортная компания, сидящая в одном офисе в гонконгском офисном здании и ничего производить она, конечно не может.

Что мы имеем в сухом остатке? Китай через гонконгскую импортно-экспортную прокладку, по всей видимости, приобрел комплект конструкторской документации на Ан-225. Видимо, для легализации этой сделки, подписано не обязывающее и заведомо невыполнимое рамочное соглашение о строительстве производственной базы. Зачем китайцам документация на Ан-225 мы не знаем. Известно, что китайцы прорабатывают проекты самолетов более крупных, чем Y-20, вероятно, размерности "Русланов" или даже больше. Но "Мрия" была уж совсем специальной машиной, делавшейся в единственном числе в интересах советской космической программы (на ней Буран должны были возить) и в обычной жизни работы для таких машин мало. Может быть, китайцы будут учитывать и использовать эти материалы в работе над собственным большим транспортником. Может, прорабатывают какую-нибудь новую мощную космическую программу с воздушным стартом (небольшие аппараты с H-6 они запускают). Может, просто на будущее, ибо подобные приобретения на Украине не дороги.

Добавлю. Согласно пресс-релизу "Антонова", соглашение также предполагает достройку второго экземпляра Ан-225, остающегося на заводе с советских времен в примерно 70% готовности. В отличие от производства Ан-225 в Китае с 2019 года непонятной гонконгской компанией, это вполне реально. Собственно, через подобную же прокладку закупали в свое время и "Варяг". То, что китайцы захотели единичный Ан-225, говорит в пользу того, что они планируют использовать машину для каких-то космических проектов. СССР, помимо использования Ан-225 для перевозки "Буранов", прорабатывал и варианты использования машины в проектах составного космического самолета, который должен был бы стартовать с набравшего высоту Ан-225», – объяснил Кашин.

О том, что в Китае якобы планируют запустить производство самого крупного самолета в мире Ан-225 «Мрия», стало известно 31 августа. Об этом шла речь в сообщении корпорации «Укроборонпром», в который входит производитель самолетов Ан-225 «Антонов».

Утверждалось, что первый китайский Ан-225 будет выкачен на взлетную полосу уже в первой половине 2019 года.

Пока Ан-225 «Мрия» существует в единственном экземпляре и является самым большим грузовым самолетом в мире.