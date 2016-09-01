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01 сентября 2016, 12:04
выборы Левада-центр рейтинги Санкт-Петербург

Эксперт Сергей Романчук: Результат ЕР на выборах может оказаться вдвое ниже ее рейтингов

Сергей Романчук
Сергей Романчук

Если бы все сомневающиеся в том, есть ли возможность повлиять на итог парламентских выборов, пришли и проголосовали против парламентских партий, то результат «Единой России» оказался бы вдвое меньше того, который предполагают нынешние рейтинги. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia Сергей Романчук, комментируя сообщения СМИ о снижении рейтинга партии.

«За три недели до голосования рейтинг «Единой России» резко упал, выяснил «Левада-центр» (инициативный опрос 1600 человек в 48 регионах 26–29 августа 2016 г. методом личного интервью на дому; статистическая погрешность не превышает 3,4%): доля россиян, готовых проголосовать за партию власти на выборах в Госдуму, за последний месяц уменьшилась с 39 до 31% всех опрошенных и с 57 до 50% тех, кто на выборы точно придет и решил, за кого голосует.

ЕЩЁ РАЗ ПО БУКВАМ: По оценке Левада (все равно завышенной, так как респонденты дают "партии власти" в опросах больше, чем проголосуют тайно) рейтинг ЕР – 31% опрошенных, 50% – среди тех, кто придёт!

ЭТО ЛИ НЕ АРГУМЕНТ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ?!

Если бы все скептики, считающие выборы "невыборами", "легитимизацией", "все равно посчитают как надо" пришли бы и проголосовали ПРОТИВ ЕР и других парламентских партий, то результат ЕР был бы раза в 2 меньше! Задумайтесь над этим! Проголосовать ПРОТИВ – это отдать свой голос непарламентской партии. Яблоко, Парнас – не так важно. Фальсифицировать результаты подсчета незаметно невозможно (см 2011-2012 годы).

Вот это и будет делегитимизация – минимальный официальный процент партии Власти. А если Вы остаётесь дома – Вы тем самым поддерживаете власть, она опять получает 50%, а вместе с ней мандат на то, чтобы делать с населением все, что заблагорассудится», – написал Сергей Романчук.

О том, что рейтинг «Единой России» менее чем за месяц до выборов в Госдуму резко снизился, сообщила газета «Ведомости». Ссылаясь на данные опроса «Левада-центра», проведенного 26–29 августа, она писала, что доля россиян, готовых проголосовать за ЕР на сентябрьских выборах, за месяц уменьшилась с 39% до 31%. 

Снижение рейтинга партии также было зафиксировано в опросе ВЦИОМ, проведенном несколькими неделями раннее. Фонд «Общественное мнение» в ходе аналогичного опроса в первой половине августа также зафиксировал сокращение поддержки «Единой России» с 47% до 42%, однако опрос от 21 августа показал рост рейтинга ЕР на 3 процентных пункта.

Добавим, что, по данным «Левада-центра», одновременно с рейтингом ЕР с 55% до 48% снизился рейтинг одобрения деятельности главы правительства России Дмитрия Медведева, являющегося лидером ЕР. Рейтинг президента России Владимира Путина остался без изменений (82%).

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