СМИ ищут связи коммунистов с агитацией против «единорссов»

Предвыборная кампания вступает в финальную стадию. Именно в этот период, по мнению автора заметки на сайте Центра политического анализа, «в ход идут разного рода сомнительные избирательные технологии, которые в простречии обычно именуют «черным пиаром». В большинстве регионов партии и кандидаты заключают соглашения за чистые и честные выборы, но поток контрагитации, причем довольно жесткого плана это не особо снижает. Даже несмотря на то, что антиагитация, то есть тот самый «черный пиар», была запрещена законом еще в 2006 году».

Автор заметки это объясняет тем, что «у некоторых кандидатов велико искушение работать не на повышение собственной узнаваемости и рейтинга, а на их снижение у лидеров предвыборной гонки. Смысл в том, чтобы избиратель ни в коем случае не проголосовал за фаворита и тогда он гарантированно проголосует против него — то есть за главного соперника».

На страже, по мнению автора, стоят полиция и ЦИК — буквально на днях глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила журналистам, что в Пермском крае задержаны распространители газеты с агитацией против «Единой России». Он, правда, отмечает, что борьба эффективна не до конца — найти заказчиков такой агитации практически невозможно. Как и доказать, что заказчик — именно тот, кому выгодна агитация против конкретного кандидата или конкретной партии. «Впрочем, уже сам факт обнародования «черных» методов ведения кампании, - считает автор, - уже является некоторой гарантией — избиратель будет вооружен информацией, а значит его будет труднее обмануть».

Еще одним примером такого рода нечестной конкуренции автор считает объявление, которое опубликовано на сайте Infotrader. Хакеры утверждают, что взломали почту одного из кандидатов партии КПРФ по Москве Игоря Сагенбаева. «Он баллотируется по 202-му одномандатному округу, где основным фаворитом эксперты называют единоросса Дмитрия Саблина. И вот в этом округе еще с мая распространяется газета «Время покажет», основным содержанием которой является «чернуха» против Саблина», - указывается в заметке.

В почте, которую, как утверждается, вскрыли хакеры, обнаружилась переписка кандидата-коммуниста с рядом его контрагентов. Согласно выложенным на Infotrader скрин-шотам, Сагенбаев с середины апреля начал согласование и редактуру текстов газеты, договорился о печати тиража в 270 тысяч экземпляров с издательством «Граница», советуется с «товарищами по партии» относительно содержания.

Автор заметки акцентирует следующий пассаж: «Содержание, кстати, если верить выложенной на Infotrader переписке, кандидат-коммунист запросил в Фонде борьбы с коррупцией у Алексея Навального еще в начале апреля. Согласно переписке, Сагенбаев напомнил Навальному, что помогал тому в ходе кампании по выборам мэра Москвы в 2013 году, и попросил «наработки по Саблину». На что Навальный якобы ответил, что «Саблин — дурной человек и его нужно мочить», переадресовав письмо одному из своих сотрудников. Было ли дальнейшее продуктивное сотрудничество — определенно сказать сложно, но то, что Навальный действительно публиковал против Саблина набор материалов еще в 2014–2015 годах — точно факт».

Когда газета была практически сделана, если судить по выложенной переписке, Игорь Сагенбаев запросил одобрения и у главы московского горкома КПРФ, видного члена компартии Валерия Рашкина. «Жестко, но нормально. Главное, чтобы не заподозрили, иначе будет скандал», — среагировал, по утверждению хакера, Валерий Рашкин на письмо Сагенбаева.

Обращение к Валерию Рашкину автор заметки считает логичным: «… ведь именно он курирует кампанию КПРФ по Москве и агитационные материалы против конкурентов с ним необходимо согласовать на предмет «не перегнули ли палку». Из опубликованной переписки можно сделать вывод, что Валерия Рашкина вполне устроила информация, которую Сагенбаев, получается, достал у людей Навального. Интересный круг общения для зампреда ЦК КПРФ».

Дальше, отмечает автор, с газетой идет чисто техническая работа — договориться с распространителями, разнести газету по округу, обсудить все детали. «В конце концов, когда санкция на распространение получена, информация от «попутчиков» по борьбе получена, остальное — это исполнительские мелочи. Правда, на хакеров не рассчитывали. А ведь «старшие товарищи» правильно предупреждали — «главное, чтобы не заподозрили». Игоря Сагенбаева — заподозрили и вышел скандал. При этом получается, что как только доходит до дела, то методы информационных наездов Алексея Навального вполне годятся и для казалось бы «системных» коммунистов. И даже, что удивительно, кандидаты от КПРФ и куратор коммунистов по Москве вполне готовы на такой противоестественный союз», - завершает автор свою заметку.