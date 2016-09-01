МПК отклонил индивидуальные заявки россиян на участие в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.

Жуков сообщил: «У наших паралимпийцев отклонили еще и индивидуальные иски». По мнению главы ОКР, «это совершенно бесчеловечно».

Александр Жуков заявил, что к Международному допинговому агентству (WADA) «есть ряд претензий» у российской стороны: «Непонятно, чем они руководствуются, принимая решения. Ясно, что вся ситуация — огромное политическое давление. Через два года нас ждет зимняя Олимпиада и, я думаю, давление на Россию будет оказываться и далее. Соревнования, которые организовывают в России для паралимпийцев, сейчас им крайне необходимы. Российские игры должны поддержать наших спортсменов».

Напомним, 7 августа 2016 года президент Международного Паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен заявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Это означает, что все российские паралимпийцы не имеют права участвовать в Паралимпиаде, которую организует МПК. Вслед за этим Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) подтвердил легитимность решения МПК.

31 августа федеральный суд Швейцарии отказался рассматривать жалобу ПКР на решение CAS.