01 сентября 2016, 14:21
В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве
Полицейские задержали подозреваемого в совершении двойного убийства в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову.
Иванова уточнила, что мужчину задержали по месту его жительства и доставили в следственный отдел.
По версии следствия, в ночь на 1 сентября подозреваемый нанес множественные колото-резаные ранения своей матери и деду, от полученных ран оба скончались.
По неподтвержденным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством.
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