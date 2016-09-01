В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве

Полицейские задержали подозреваемого в совершении двойного убийства в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Иванова уточнила, что мужчину задержали по месту его жительства и доставили в следственный отдел.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября подозреваемый нанес множественные колото-резаные ранения своей матери и деду, от полученных ран оба скончались.

По неподтвержденным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством.