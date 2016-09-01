В Чехии открылось первое представительство ДНР

1 сентября в чешском городе Острава открылось первое в Евросоюзе представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Острава и Донецк являются городами-побратимами, сообщает ТАСС.

Руководитель представительства и почетный консул ДНР Нелла Лискова рассказала агентству, что главной целью представительства является «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока непризнанной стране». Она сообщила, что представительство выступает за скорейшее международное признание ДНР.

Агентство сообщает, что источник в чешском МИД указал на то, что центр не имеет аккредитации в ведомстве, и не может иметь дипломатический статус.

«Чешская республика не признает ДНР и выступает за полную реализацию минских соглашений», — подчеркнули в министерстве.

МИД Украины направил ноту протеста посольству Чехии в Киеве в связи с открытием представительства ДНР.

«В связи с подтверждением информации о регистрации в чешском городе Острава местными органами власти представительского центра ДНР и проведением провокационных публичных мероприятий МИД Украины выразил протест и вручил соответствующую ноту посольству Чехии на Украине», — говорится в сообщении.