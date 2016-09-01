В России начал действовать новый регламент сдачи экзаменов на права

В России с 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, напоминает РИА Новости.

В частности, ограничивается время процедуры. Как пояснил первый замначальника ГИБДД МВД России Владимир Швецов относительно временного ограничения, «мы первоначально устанавливаем его для сотрудника ГАИ». Швецов уточнил: «Если он (сотрудник ГАИ – прим. "Полит.ру") сделал так, что заявитель больше 15 минут простоял у него в очереди — он может быть соответствующим образом наказан. Если за отведенное время не выдал водительское удостоверение, не провел этап экзамена за отведенные 20 минут или там полчаса — то же самое».

Экзамен должен проводиться в течение часа, при успешном прохождении экзамена новоиспеченные водители должны получить удостоверение в течение 30 рабочих дней. При этом соискатели получили право осуществлять видеосъемку процедуры сдачи экзамена.

Отныне в теоретической части экзамена при каждой ошибке в рамках одного тематического блока соискатель будет получать пять дополнительных вопросов. При этом повторная ошибка в том же блоке означает, что экзаменуемому придется отправиться на пересдачу.

Что касается тематики вопросов, билеты изменились лишь в рамках нововведений в законодательстве, причем понятие «опасное вождение» в новые билеты пока не вошло.

В практической части экзамена на площадке соискатель должен выполнить пять заданий, причем время на выполнение отдельного задания не регламентировано, ограничен лишь общий срок.

Швецов заявил, что в случае появления замечаний к нововведениям все нарекания будут учтены: «Если что-то не пойдет, покажется нужным что-то дополнительно исправить для улучшения — мы, конечно, будем вносить изменения. Ничто не вечно, и ничего страшного в этом нет».