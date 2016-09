Экономика России объявлена самой «несправедливой» в мире

Российская экономика признана «самой неравной» в мире. Об этом сказано в докладе консалтинговой компании Capgemini, о котором пишет издание CNBC.

В России 62% богатства страны принадлежит долларовым миллионерам, 26% — долларовым миллиардерам.

«Они контролируют более 50% богатства страны, и оставляют очень мало места для среднего класса», — цитирует издание доклад компании.

В Японии, с третье по величине в мире экономкой, зафиксировано наиболее равное положение по этому показателю. Миллионерам принадлежит всего 22% богатств страны.

В США доля, принадлежащая высшему классу, составляет 33%, в Индии — 54%, в Великобритании — 35%, в Австралии — 28%.

