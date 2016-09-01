Товарищеский матч по футболу между Россией и Турцией закончился ничьей

Сборная России по футболу сыграла вничью свой первый товарищеский матч в рамках чемпионата мира 2018 года. Встреча со сборной Турцией, проходившая в Анталье, завершилась со счетом 0:0.

Это был первый матч национальной российской сборной под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.

Отметим, что как хозяйка ЧМ-2018 Россия не будет участвовать в отборочных матчах, ей предстоят только товарищеские встречи. 6 сентября российские футболисты примут в Москве сборную Ганы. 9 октября в Краснодаре пройдет матч Россия – Коста-Рика. Еще одна или две встречи пройдут в ноябре.