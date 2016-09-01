Координатор Госдепа рассказал про план на случай вторжения России на Украину

О «наработанном плане» на случай вторжения России на Украину сообщил украинской службе «Голоса Америки» координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниэл Фрид.

«Если случится наихудшее — полномасштабное вторжение на Украину — то у нас есть наработанный план»,— сказал он.

По словам Фрида, план обсуждался с Германией, Францией, Великобританией и Польшей. Он также высказал уверенность в том, что только санкции помешали России в 2014 году вернуть под свой контроль отвоеванные Украиной территории Донбасса. Поэтому в случае возобновления боестолкновений на этих территориях США и Евросоюз собираются усилить антироссийские санкции, заявил Фрид.

14 июня на научно-практической конференции «Уроки гибридной войны: военные аспекты» глава государства Петр Порошенко заявил, что стране следует «обобщить уже накопленный опыт», чтобы «адекватно реагировать на действия агрессора», имея в виду Россию.

18 августа Петр Порошенко заявил о возможном вторжении России «по всем азимутам».