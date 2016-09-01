ОП РФ предложил возродить производственную гимнастику

Общественная палата (ОП) предложила Минтруду возродить практику проведения 15-минутных занятий гимнастикой на работе. Опробовать инициативу предлагается на базе госучреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо.

«Прошу рассмотреть возможность введения практики производственной гимнастики в трудовых коллективах во время рабочего дня. Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», — сказано в обращении первого зампредседателя комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрия Чугунова на имя главы Минтруда.

В письме также подчеркивается, что одно из наиболее распространенных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний является малоподвижный образ жизни.

«В свою очередь, частным структурам, которые не уделяют достаточного внимания физическому здоровью сотрудников, возможно в будущем также официально рекомендовать подобную практику», — сообщил Чугунов агентству.