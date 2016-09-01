ВС РФ подтвердил запрет на доступ к сведениям о репрессированных сотрудниках НКВД

Верховный суд РФ отказался предоставить исследователям архивную информацию об осужденных и не реабилитированных сотрудниках НКВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

«Исковое заявление не принято судом к производству, так как суд не усмотрел нарушений прав и свобод заявителей оспариваемым положением», — сказал собеседник агентства.

Один из исследователей истории массовых репрессий в Московской области Сергей Прудовский сообщил РИА Новости, что в ноябре 2015 года ФСБ РФ отказал им в просьбе ознакомиться с архивно-следственными делами сотрудниками НКВД, подвергшимся репрессиям. Центральный архив ФСБ исследователям в этом отказал на основании того, что по доступу к материалам с отрицательным решением о пересмотре гражданам выдаются справки о результатах пересмотра.

«Данное положение утверждено приказами Минкульта, МВД и ФСБ. Однако в 2016 году полномочия по изданию нормативных правовых актов, определяющих порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах, переданы в Росархив, поэтому он, а не Минкультуры, должны отвечать по данному спору», — уверен Прудовский.