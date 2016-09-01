МВФ констатировал достижение Россией дна экономического спада

Международный валютный фонд (МВФ) отметил достижение экономикой России дна спада и улучшение ее перспектив, передает агентство «Прайм».

«Перспективы улучшились в результате снижения издержек и повышения цен на нефть», – отмечается в докладе МВФ, подготовленном к саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20).

В середине июля аналитики МВФ улучшили прогноз спада российского ВВП по итогам 2016 года. Ожидаемый спада составил 1,2%, вместо 1,5%, прогнозируемых ранее. При этом МВФ подтвердил ожидаемое улучшение и в следующем году, по которому российская экономика должна выйти из рецессии и вырасти на 1%.

В середине июня в Центре развития Высшей школы экономики (ВШЭ) констатировали, что статистические данные за первые пять месяцев 2016 года говорят о том, что в российской экономике продолжается спад. В следующем месяце эксперты ВШЭ отметили, что отечественная экономика «застряла на дне».

В свою очередь, в Минэкономразвития по итогам августа ухудшили базовый прогноз по спаду ВВП в России в текущем году с 0,2% до 0,6%. Центробанк считает, что спад экономики по итогам года составит 0,3–0,7%.