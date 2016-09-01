ИГ запретило судьям появляться на футбольном поле

Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запретила судейство на футбольных матчах как нарушение предписаний Аллаха. Об этом пишет The Independent со ссылкой на информацию от правозащитной организации Syrian Observatory of Human Rights.

Футбольные судьи запрещены в сирийском городе Дейр-эз-Зоре. Один из игроков городской команды сообщил Syrian Observatory of Human Rights, что им еще повезло. «Мы играем в футбол, не упоминая, что пользуемся правилами ФИФА, иначе игру запретили бы раз и навсегда», — сообщил он.

Также стало известно, что составлен список правил, детализирующих возмещение травм, полученных на футбольном поле, по законам шариата. В соответствии с ними потерпевшие могут требовать компенсации или мести.

Ранее ИГ, ссылаясь на законы шариата, запретило курение, спутниковые тарелки, танцы, просмотр иностранных каналов и частный доступ к интернету под угрозой порки, расстрела, отсечения головы и сожжения.