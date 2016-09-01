СМИ сообщили о тайной встрече Путина с британскими студентами

Президент России Владимир Путин принял в Кремле учащихся одной из самых элитных частных школ Великобритании — Итонского колледжа, пишет газета The Guardian со ссылкой на участников встречи.

По данным издания, встреча прошла на прошлой неделе. С Владимиром Путиным встретились 11 учеников Итонского колледжа. Президент уделил им два часа и обсудил с молодыми людьми мировые проблемы.

Один из участников встречи по имени Дэвид Вэй написал в своем Facebook (в настоящее время эти материалы не доступны по прямой ссылке), что он готовился к встречи в Кремле десять месяцев, написав за это время более тысячи электронных писем и сообщений.

«Ребята, мы правда произвели на Путина большое впечатление, а он ответил нам, продемонстрировав свое человеческое лицо», — написал он (цитата по Дождю) 28 августа. Телеканал утверждает, что учащийся также опубликовал фотографию, на которой за круглым столом с Путиным сидят десять молодых людей в костюмах.

Журналисты The Guardian отыскали Facebook еще одного участника встречи с Путиным — Трентона Брикена. 26 августа он также опубликовал пост с фотографией российского президента, жмущего руки молодым людям.

Кроме того, The Guardian также разыскал опубликованный на англоязычном сайте RT сюжет, в котором корреспондент телеканала якобы в одном из московских ресторанов общается с учащимися из Итонского колледжа и просит их охарактеризовать Дональда Трампа и Владимира Путина, а также текущие отношения России и Великобритании.

Как предполагает издание поездка учащихся Итонского колледжа в Москву могла быть организована при содействии отца Тихона (Шевкунова), которого называют личным духовником российского президента.

Итонский колледж расположен в пригороде Лондона. В нем обучаются исключительно мальчики. В колледже в разное время учились 19 глав правительства Великобритании, в том числе, предпоследний премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.