Япония опровергла слухи о разрешении курильчанам остаться при передаче островов

Жители Курил не смогут остаться на островах, если они будут переданы Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, пишет ТАСС.

«Мы осведомлены о подобных сообщениях, но они не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Ранее одна из центральных японских газет Mainichi сообщила, что правительство страны согласилось оставить жителей Курил на островах в случае, если они будут переданы Россией Японии. Издание сообщило, что это решение стало результатом задекларированного ранее «нового подхода» к отношениям с РФ, в том числе по территориальному спору.

Накануне была обнародована информация о том, что правительство Японии собирается оказать помощь России даже в том случае, если Курилы не будут ей переданы.

1 сентября СМИ сообщили, что в Японии может появиться министерство по экономическим связям с Россией.