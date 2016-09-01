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01 сентября 2016, 09:17
Курилы Россия экономика Япония

СМИ анонсировали появление в Японии министерства по экономическим связям с Россией

Флаг Японии
Флаг Японии

В Японии может появиться министерство по экономическим связям с Россией, сообщает японский телеканал NHK.

По данным СМИ, должность главы нового ведомства могут предложить министру экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Напомним, ранее в японских СМИ появились сообщения со ссылкой на информированные источники, что правительство Японии считает приоритетной задачей оказание России экономической помощи даже при отсутствии прогресса в территориальном споре по Курильским островам.

Эти слухи появились в преддверии встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, которая состоится 2 сентября во Владивостоке в рамках второго Восточного экономического форума. Абэ считает, утверждают японские журналисты, что двустороннее сотрудничество укрепит доверие между странами, что в конечном счете поможет решить территориальные споры.

Отметим, Япония считает острова Курильской гряды Итурп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими северными территориями, тогда как Россия указывает японской стороне, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио же не признает легитимность договора, заключенного по итогам войны.

Между тем, в СМИ появились слухи, что Япония готова предложить России новый вариант урегулирования территориального спора: якобы в случае передачи Россией Курильских островов японские власти готовы разрешить проживающим на Курилах россиянам сохранить место жительства и гарантировать населению Курил уважение личных и имущественных прав.

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