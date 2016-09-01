Песков опроверг слухи о лечении Каримова в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов посещал Москву для лечения, сообщает РИА Новости.

Песков отметил: «Нет, я могу вам подтвердить, что Ислам Каримов не прилетал в Москву».

31 августа сообщалось, что врачи московского Научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко примут участие в лечении Каримова. Комментируя эту информацию, Песков сообщил, что не располагает данными об участии российских медиков в лечении президента Узбекистана.

Напомним, 29 августа дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила, что ее отцу сделана срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг.

1 сентября в Узбекистане праздновали 25-ю годовщину государственной независимости – впервые в торжественных мероприятиях не принял участие Ислам Каримов.