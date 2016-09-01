Лавров объяснил позицию Запада по признанию Крыма

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, поделился своим мнением относительно непринятия Западом Российского Крыма, а также вопроса о возобновлении «холодной войны».

«Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма, его воссоединения с Российской Федерацией, не существует», - цитируют Сергея Лаврова «Вести». Министр подчеркнул, что присоединение Крыма к России «произошло в полном соответствии с международным правом».

Лавров пояснил, что «нет политической воли, есть очевидное политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины. Линии на сдерживание Российской Федерации».

Глава МИД также подчеркнул то, что в настоящее время предпосылок новой «холодной войны» нет, и настоящая ситуация кардинально отличается от времени «занавеса».

Лавров отметил, что в данный момент «у нас есть общие принципы, которые мы разделяем в рамках ОБСЕ, ООН, которые предполагают демократическое развитие общества», вместе с тем, Россия будет придерживаться многовекторного самостоятельного курса во внешней политике.