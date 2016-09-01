Мединский отказался подтверждать информацию о снятии доски Маннергейму

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что у него нет данных о предполагаемом снятии памятной доски маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Не знаю. У меня нет такой информации», — цитирует агентство слова министра.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в Санкт-Петербурге до 8 сентября планируют демонтировать мемориальную доску Маннергейму. Администрация Центрального района Петербурга якобы уже передала документы в комитет по культуре. По их мнению, доска была установлена незаконно. Демонтировать ее будут специалисты Музея городской скульптуры.

В свою очередь пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева в беседе с агентством уточнила, что административный иск к правительству городу подал гражданин Кузнецов. Он оспаривает действия правительства Петербурга и требует ее демонтажа. Заседание суда назначено на 14 сентября. ​

Мемориальную доску фельдмаршалу Карлу Маннергейму открыли в центре северной столицы 16 июня. Она была размещена на здании Военного инженерно-технического университета.