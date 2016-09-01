Минпромторг предложил реализовать пакет Яровой на распределенной основе

Министерство торговли и промышленности РФ предложило в качестве оптимального варианта для исполнения пакета антитеррористических законов Яровой-Озерова создать распределенную систему центров обработки данных, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

Ранее Минпромторг обратился к президенту РФ с просьбой оттянуть сроки предоставления предложений по организации производства отечественного оборудования необходимого для реализации данных поправок.

Владимир Путин поручил уже 1 сентября предоставить ему все необходимые предложения по проработке технических вариантов реализации требований новых законов.

В середине августа сообщалось, что Национальный центр информатизации, входящий в «Ростехнологии», предложил создать единый центр хранения и обработки данных для исполнения «антитеррористического пакета» Яровой-Озерова.

Ранее сам соавтор поправок, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что реализация предложенных антитеррористических законов обойдется сотовым операторам примерно в три миллиарда рублей.