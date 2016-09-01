СМИ сообщили об отказе подрядчика Керченского моста от займа в 10 млрд рублей

Компания «Мостотрест» отложила размещение облигаций на сумму 10 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Эта информация появилась после того, как стало известно о включении «Мостотреста» в санкционный список США.

Как сообщил источник агентства, размещение бондов отложено на неопределенный срок.

Между тем, в информационном центре «Крымский мост» отвергли влияние американских санкций на строительство Керченского моста, поскольку «подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта».

Напомним, помимо «Мостотреста» под американские санкции попал генподрядчик строительства Керченского моста «СГМ-мост», а также занятые в строительстве моста Упрдор «Тамань» и петербургский «Гипростроймост».