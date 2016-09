Владелец SpaceX рассказал подробности взрыва Falcon 9

Владелец частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере, что взрыв ракеты Falcon 9, разработанной SpaceX, произошел во время заправки топливом.

Взрыв произошел в районе кислородного бака верхней ступени, его причина пока неизвестна, указал Маск.

Loss of Falcon vehicle today during propellant fill operation. Originated around upper stage oxygen tank. Cause still unknown. More soon.