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01 сентября 2016, 13:04
Алексей Навальный Мосгорсуд ФСИН

Мосгорсуд отказался заменить Навальному условный срок на реальный

Олег и Алексей Навальные
Олег и Алексей Навальные
официальный сайт Навального

Мосгорсуд оставил в силе решение суда низшей инстанции, отказавшегося заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», передает «Интерфакс».

Таким образом, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры, требовавшей пересмотра решения Люблинского суда Москвы.

Ранее, 1 августа, Люблинский районный суд отказался удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая просила изменить Алексею Навальному условное наказание на реальное. В ведомстве отмечали, что Навальный четыре раза пропускал дни, когда должен был отметиться у инспектора. Прокуратура поддержала ходатайство ФСИН, однако суд не посчитал представленные инспекцией аргументы достаточными для замены наказания.

В декабре 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, его брат – 3,5 года реального срока лишения свободы.

Ранее ФСИН уже требовала заменить Алексею Навальному условное наказание на реальный срок лишения свободы по делу «Кировлеса», однако суд просьбу ведомства не удовлетворил.

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