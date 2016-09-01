В США отвергли возможность нового договора с Россией о вооружениях

В США на данном этапе скептически относятся к возможности заключения новых соглашений с Россией в сфере вооружений, сообщает Reuters со ссылкой на посла США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дэниэла Баера.

Дипломат заявил, что «Россия нарушает множество ранее заключенных договоров», поэтому «к идее о новых соглашениях следует относиться с определенной осторожностью».

Баер также отметил: «Мы сосредоточимся на существующих соглашениях и попытаемся сделать так, чтобы они работали так, как они должны, а также продолжаем заниматься текущими вопросами, вызывающими серьезную озабоченность».

Напомним, 11 августа американские СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что администрация президента США Барака Обамы в последние полгода его работы на посту руководителя планирует решить некоторые вопросы по ядерному разоружению, в том числе продлить с Россией договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Администрация президента США якобы рассматривает возможность предложить России продлить действие договора на пять лет.

Однако вслед за этим председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия в нынешних условиях вряд ли согласится на продление договора СНВ-3.