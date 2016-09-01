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01 сентября 2016, 14:34
Олимпийские игры опросы

Опрошенные россияне оценили итоги Игр в Рио выше результатов Сочи-2014

Медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Rio2016.com

Подавляющее большинство опрошенных россиян считают выступление российской сборной на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро успешным. Об этом сообщается в материалах на сайте ВЦИОМ.

Отличным назвали результат сборной 36% участников опроса, еще 59% респондентов согласились с тем, что оно было «скорее успешным».

Как отмечают эксперты ВЦИОМ, оценка россиянами итогов игр в Рио оказалась выше, чем оценка показателей зимней Олимпиады в Сочи-2014, где сборная заняла первое место в медальном зачете. Игры в Сочи отличными называли 29% опрошенных, «скорее успешными» – 53%. Олимпиаду в Лондоне в 2012 году отличной для России после ее проведения называли лишь 7% россиян, 51% – считали, что игры были «скорее успешными». Напомним, что в Лондоне сборная, выступавшая тогда в полном составе, заняла четвертое место в неофициальном зачете, завоевав 81 медаль, из них 24 золотых.

По итогам Олимпиады в Рио сборная России завоевала 56 наград — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Это позволило россиянам занять четвертое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады — после США, Великобритании и Китая. В результате расследования, начатого Всемирным антидопинговым агентством (WADA), десятки отечественных спортсменов были отстранены от Игр в Рио-де-Жанейро.

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