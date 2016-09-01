Новосибирские школьники будут покупать обед по отпечаткам ладони

В одной из школ Новосибирска протестируют экспериментальную систему продажи еды в столовой. Для покупки обеда школьникам нужно будет прикоснуться своей ладонью к специальному устройству, и деньги автоматически поступят школе, сообщает Novosib Room.

В мэрии Новосибирска пояснили, что программа будет производить оплату школьного питания по индивидуальному капиллярному рисунку детской ладони. Деньги будут списываться с банковской карты родителей, которых оповестят смс-уведомлением. Такую систему ввели только в одной школе — СОШ №168.

Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний и посоветовал лидерам не задирать нос и не зазнаваться. В целом президент положительно оценил систему воспитания лидерских качеств в школах и отметил, что учиться нужно постоянно — на протяжении всей жизни.