ЦБ оценил расходы на разовую пенсионную выплату в 220 млрд рублей

Департамент прогнозирования ЦБ РФ сообщил, что разовая пенсионная выплата в январе 2017 года будет стоить госбюджету 220 млрд рублей. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте кредитного учреждения.

«Правительство приняло решение о разовой пенсионной выплате в размере 5 тысяч рублей каждому пенсионеру в январе 2017 года. По нашим оценкам, разовая выплата обойдется федеральному бюджету в 0,22 триллиона рублей в 2017 году», — указывается в документе.

В ЦБ прогнозируют, что разовая выплата приведет к дополнительном росту расходов бюджета. Это, в свою очередь, потребует дополнительного расходования средств Резервного фонда или увеличения доходных средств бюджета.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что по объему затраченных средств разовая выплата пенсионерам в 2017 году обойдется государственному бюджету дороже индексации пенсий во второй половине 2016 года.

23 августа стало известно, что российское правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году разовой выплатой. Как заявил премьер Дмитрий Медведев, единоразовая выплата в 5 тысяч рублей является справедливой мерой для текущих условий и «больше пригодится пенсионерам».