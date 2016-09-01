США ввели санкции против министров Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса

Вашингтон внес в список санкций по Украине некоторых представителей властей Крыма, а также ряда членов правительств самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается в пресс-релизе министерства финансов США.

В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.

Также в список внесены глава Минобороны ДНР Владимир Кононов, министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов, министр связи ДНР Виктор Яценко, экс-министр юстиции ЛНР Александр Шубин, заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, прокурор в ЛНР Заур Исмаилов.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении компаний «Мостротрест» и «СГМ-мост», которые заняты в строительстве моста через Керченский пролив, соединяющего материковую Россию с Крымом, а также в отношении ряда «дочек» российского «Газпрома» и других компаний.