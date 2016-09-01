Песков подтвердил «тайную встречу» Путина со студентами Итона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британских СМИ о том, что Владимир Путин провел в Кремле встречу с учащимися Итонского колледжа, сообщает RT.

«Это была действительно частная поездка ребят из Итона. Это школа достаточно известная», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее газета The Guardian сообщила, что президент России Владимир Путин принял в Кремле учащихся одной из самых элитных частных школ Великобритании — Итонского колледжа. Сами участники встречи рассказали, что она прошла на прошлой неделе. Всего с Владимиром Путиным встретились 11 учащихся. Президент уделил им два часа и обсудил с молодыми людьми мировые проблемы.

The Guardian предположил, что поездка учащихся Итонского колледжа в Москву могла быть организована при содействии отца Тихона (Шевкунова), которого называют личным духовником российского президента. В свою очередь, в самом учебном заведении сообщили, что это была частная встреча небольшой группы учеников, которую они организовали исключительно по собственной инициативе и независимо от колледжа.