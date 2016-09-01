«Полит.ру» проводит опрос об импичменте президента Бразилии

31 августа бразильский сенат проголосовал за отставку президента страны Дилмы Русеф. Таким образом, процесс импичмента был завершен.

Отставку президента поддержал 61 сенатор, против высказались 20. Для отстранения Русеф требовались голоса 54 законодателей.

Русеф обвиняют в налоговых злоупотреблениях и использовании бюджетных средств в ходе ее избирательной кампании.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям выразить свое мнение, что может означать импичмент президента Бразилии.