Читатели «Полит.ру» сочли импичмент Русеф знаком поражения левой волны

31 августа бразильский сенат проголосовал за отставку президента страны Дилмы Русеф. Экс-президент заявила, что случившееся является парламентским переворотом, и процитировала Маяковского: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории».

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выразить свое мнение, что может означать импичмент президента Бразилии. Большинство участников опроса сочли отставку Русеф очередным признаком поражения левой волны в Латинской Америке.

Итоги опроса:

Еще один знак поражения левой волны в Латинской Америке – 26,2%

Борьба с коррупцией – 21,3%

Государственный переворот – 14,8%

Успешные происки американского империализма – 13,1%

Полезный опыт – 11,5%

Неуспех происков российского империализма – 8,2%

Это меня не интересует – 4,9%.