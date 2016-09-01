Читатели «Полит.ру» сочли импичмент Русеф знаком поражения левой волны
31 августа бразильский сенат проголосовал за отставку президента страны Дилмы Русеф. Экс-президент заявила, что случившееся является парламентским переворотом, и процитировала Маяковского: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории».
В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выразить свое мнение, что может означать импичмент президента Бразилии. Большинство участников опроса сочли отставку Русеф очередным признаком поражения левой волны в Латинской Америке.
Итоги опроса:
Еще один знак поражения левой волны в Латинской Америке – 26,2%
Борьба с коррупцией – 21,3%
Государственный переворот – 14,8%
Успешные происки американского империализма – 13,1%
Полезный опыт – 11,5%
Неуспех происков российского империализма – 8,2%
Это меня не интересует – 4,9%.